"Манчестер Юнайтед" сделал предложение по Санчо

Фото: инстаграм Санчо/Автор неизвестен

Как сообщает Daily Star, "Манчестер Юнайтед" сделал "Боруссии" предложение в размере 90 миллионов евро по Джейдону Санчо.

Также отмечается, что нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд больше не интересен "МЮ", цена форварда составляет 170 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Санчо провел 24 матча, в которых забил 8 голов и отдал 11 голевых передач.

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