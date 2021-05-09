"Манчестер Юнайтед" сделал предложение по Санчо

Теги манчестер юнайтедджейдон санчоборуссия дортмунд

"Манчестер Юнайтед" сделал предложение по СанчоФото: инстаграм Санчо/Автор неизвестен

Как сообщает Daily Star, "Манчестер Юнайтед" сделал "Боруссии" предложение в размере 90 миллионов евро по Джейдону Санчо.

Также отмечается, что нападающий "Боруссии" Эрлинг Холанд больше не интересен "МЮ", цена форварда составляет 170 миллионов евро.

В текущем сезоне Бундеслиги Санчо провел 24 матча, в которых забил 8 голов и отдал 11 голевых передач.

Также не пропустите: Тухель прокомментировал успехи "Челси". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Ла Лигу в этом сезоне?
Все опросы
Загрузка...

главное

РПЛ выпустила поздравления с Днем Победы

РПЛ выпустила поздравления с Днем Победы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов