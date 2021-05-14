"Манчестер Юнайтед" уверен в подписании Санчо

Теги джейдон санчоманчестер юнайтедборуссия дортмунд

"Манчестер Юнайтед" уверен в подписании СанчоФото: инстаграм Санчо/Автор неизвестен

Как сообщает ESPN, "Манчестер Юнайтед" считает, что этим летом будет являться фаворитом в борьбе за Джейдона Санчо, если получится согласовать с "Боруссией" сумму трансфера и другие детали, включая зарплату и сумму агентских,

«Красные дьяволы» считают, что "Дортмунд" готов позволить Санчо уйти этим летом и что запрашиваемая цена будет значительно ниже, чем 120 млн евро, которые требовали год назад.

Отмечается, что сам Санчо по-прежнему стремится вернуться в АПЛ после четырех сезонов в Германии. 

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