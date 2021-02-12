"Манчестер Юнайтед" выбирает между четырьмя центральными защитниками

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"Манчестер Юнайтед" выбирает между четырьмя центральными защитниками

"Манчестер Юнайтед" собирается усилить центр обороны во время летнего трансферного окна, пишет ESPN.

По сведениям издания, в шорт-лист "красных дьяволов" попали четыре защитника.

Речь идёт о Рафаэле Варане ("Реал"), Жюле Кунде ("Севилья"), Тайроне Мингсе ("Астон Вилла") и Давиде Карму ("Брага").

"МЮ" ищет сильного напарника для Харри Магуайра, поскольку Виктор Линделёф играет нестабильно, а Эрик Байи часто травмируется.

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