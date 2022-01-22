Манчини решил вернуть Балотелли в сборную Италии

Фото инстаграм Марио Балотелли

Нападающий "Адана Демирспора" Марио Балотелли получит вызов в сборную Италии впервые с 2018 года.

Главный тренер "Скуадры Адзурры" Роберто Манчини решил дать скандальному футболисту ещё один шанс, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Балотелли выступал за итальянскую сборную с 2010 по 2018 год, сыграл 36 матчей и забил 14 голов.

В текущем сезоне форвард отличился 8 забитыми мячами и 4 ассистами в 20 играх.

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