Манчини решил вернуть Балотелли в сборную Италии

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Манчини решил вернуть Балотелли в сборную Италии

Фото инстаграм Марио Балотелли

Нападающий "Адана Демирспора" Марио Балотелли получит вызов в сборную Италии впервые с 2018 года.

Главный тренер "Скуадры Адзурры" Роберто Манчини решил дать скандальному футболисту ещё один шанс, утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Балотелли выступал за итальянскую сборную с 2010 по 2018 год, сыграл 36 матчей и забил 14 голов.

В текущем сезоне форвард отличился 8 забитыми мячами и 4 ассистами в 20 играх.

Не пропустите: "Адана Демирспор" ответил на предложение "Ньюкасла" о продаже Балотелли. | http://soccernews.ru
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