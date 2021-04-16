Манджукич отказался от зарплаты за март

Фото инстаграм Марио Манджукича

Форвард "Милана" Марио Манджукич отметился красивым поступком, пишет Football Italia.

По сведениям издания, 34-летний футболист, который не играет из-за травмы почти два месяца, отказался от зарплаты за март.

Средства, сэкономленные благодаря решению хорватского нападающего, пойдут на благотворительность.

Напомним, что "Милан" подписал Манджукича в январе, заключив с ним контракт до конца сезона. Балканец пока принял участие только в 5 матчах.

Не пропустите: "Милан" включился в борьбу за вингера "Тоттенхэма". | http://soccernews.ru