Манджукич отказался от зарплаты за март

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Манджукич отказался от зарплаты за март

Фото инстаграм Марио Манджукича

Форвард "Милана" Марио Манджукич отметился красивым поступком, пишет Football Italia.

По сведениям издания, 34-летний футболист, который не играет из-за травмы почти два месяца, отказался от зарплаты за март.

Средства, сэкономленные благодаря решению хорватского нападающего, пойдут на благотворительность.

Напомним, что "Милан" подписал Манджукича в январе, заключив с ним контракт до конца сезона. Балканец пока принял участие только в 5 матчах.

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