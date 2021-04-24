Марадона - лучший футболист в истории по версии 90min, Месси - третий, Роналду - седьмой

1 Теги диего марадонапелелионель мессифранц беккенбауэрйохан кройффроналдокриштиану роналдузинедин зиданмишель платини

Марадона - лучший футболист в истории по версии 90min, Месси - третий, Роналду - седьмой

Фото Global Look Press

Британский интернет-портал 90min представил собственную версию рейтинга лучших футболистов в истории.

Представляем Вам первую десятку. Полный список топ-50 доступен по ссылке. Отметим, что 41-е место занял советский вратарь Лев Яшин.

1. Диего Марадона (Аргентина);

2. Пеле (Бразилия);

3. Лионель Месси (Аргентина);

4. Франц Беккенбауэр (Германия);

5. Йохан Кройфф (Нидерланды);

6. Роналдо (Бразилия);

7. Криштиану Роналду (Португалия);

8. Зинедин Зидан (Франция);

9. Мишель Платини (Франция);

10. Роберто Баджо (Италия).

Не пропустите: ТОП-5 самых быстрых удалений в истории Лиги Чемпионов. Отличились 3 клуба постсоветского пространства. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

Марадона и Пеле остались в 20 веке... Там они и лучшие... А в 21-м кто??... Тот, кто за ними... Логично... Хе-хе...

Ответить

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" взял огромный кредит, чтобы купить Мбаппе

"Реал" взял огромный кредит, чтобы купить Мбаппе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов