Марадона - лучший футболист в истории по версии 90min, Месси - третий, Роналду - седьмой
Фото Global Look Press
Британский интернет-портал 90min представил собственную версию рейтинга лучших футболистов в истории.
Представляем Вам первую десятку. Полный список топ-50 доступен по ссылке. Отметим, что 41-е место занял советский вратарь Лев Яшин.
1. Диего Марадона (Аргентина);
2. Пеле (Бразилия);
3. Лионель Месси (Аргентина);
4. Франц Беккенбауэр (Германия);
5. Йохан Кройфф (Нидерланды);
6. Роналдо (Бразилия);
7. Криштиану Роналду (Португалия);
8. Зинедин Зидан (Франция);
9. Мишель Платини (Франция);
10. Роберто Баджо (Италия).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18