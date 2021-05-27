Марк ван Боммел возглавит "Вольфсбург"
Фото: инстаграм "Вольфсбурга"/Автор неизвестен
Как сообщает De Telegraaf, новым главным тренером "Вольфсбурга" станет Марк ван Боммел,
44-летний голландец подпишет контракт на два сезона, с ним также придут два ассистента и видеоаналитик.
Для бывшего хавбека «Баварии» это вторая возможность поработать главным тренером. В июне 2018 года он возглавил ПСВ, а в декабре 2019-го был уволен.
В «Вольфсбурге» ван Боммел сменит Оливера Гласнера, который вывел клуб в Лигу Чемпионов по итогам минувшего сезона и перешедшего в "Айнтрахт".
Также не пропустите: Стало известно, сколько потерял Зидан уйдя до истечения контракта. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Черчесов сказал сроки восстановления травмированных игроков сборной России
-
"Интер" надеется подписать контракт с Симоне Индзаги
-
Йонас Хофманн может продолжить карьеру в Англии
-
Марк ван Боммел возглавит "Вольфсбург"
-
Стало известно, сколько потерял Зидан уйдя из "Реала" до истечения контракта
-
Кокорин выложил фото из больницы
-
Де Хеа прокомментировал проигрыш в финале Лиги Европы
-
3
Стали известны возможные соперники "Спартака" в квалификации Лиги Чемпионов
-
Меньян перешел в "Милан"
-
Билялетдинов прокомментировал победу "Вильярреала" в Лиге Европы
-
Почеттино может возглавить "Реал"
-
Фердинанд прокомментировал работу Сульшера
-
Куртуа попрощался с Зиданом
-
Коноплянка и Коваленко пропустят Евро-2020
-
"Милан" может выкупить Томори
-
"Рома" интересуется футболистом "Арсенала"
-
Карвахаль попрощался с Зиданом
-
Два футболиста покинули "Тоттенхэм"
-
Глава арбитров Испании прокомментировал критику в адрес судей
-
Мичел возглавил "Хетафе"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20