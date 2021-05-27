Марк ван Боммел возглавит "Вольфсбург"

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Марк ван Боммел возглавит "Вольфсбург"Фото: инстаграм "Вольфсбурга"/Автор неизвестен

Как сообщает De Telegraaf, новым главным тренером "Вольфсбурга" станет Марк ван Боммел,

44-летний голландец подпишет контракт на два сезона, с ним также придут два ассистента и видеоаналитик.

Для бывшего хавбека «Баварии» это вторая возможность поработать главным тренером. В июне 2018 года он возглавил ПСВ, а в декабре 2019-го был уволен.

В «Вольфсбурге» ван Боммел сменит Оливера Гласнера, который вывел клуб в Лигу Чемпионов по итогам минувшего сезона и перешедшего в "Айнтрахт".

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