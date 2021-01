Марко Ройс установил рекорд дортмундской "Боруссии"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс стал лучшим ассистентом в истории клуба.

В матче 19-го тура Бундеслиги с "Аугсбургом" (3:1) форвард отдал свою 87-ю голевую передачу, установив новый рекорд клуба.

No player has assisted more goals in Borussia Dortmund history than Marco Reus (87) ️



Congratulations on another massive achievement, Marco! pic.twitter.com/nzElLTRfZl