Марко Ройс установил рекорд дортмундской "Боруссии"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Марко Ройс стал лучшим ассистентом в истории клуба.

В матче 19-го тура Бундеслиги с "Аугсбургом" (3:1) форвард отдал свою 87-ю голевую передачу, установив новый рекорд клуба.

No player has assisted more goals in Borussia Dortmund history than Marco Reus (87) ️



Congratulations on another massive achievement, Marco! pic.twitter.com/nzElLTRfZl — Borussia Dortmund (@BlackYellow) January 30, 2021

31-летний Ройс выступает за "Боруссию" с 2012 года. Всего он провел за клуб 293 матча во всех турнирах и забил 133 гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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