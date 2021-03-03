Маркус Берг летом покинет "Краснодар"

Форвард "Краснодара" Маркус Берг уже летом может покинуть клуб.

Шведское издание Sportbladet сообщает, что нападающий вернется в "Гетеборг" на правах свободного агента, так как срок его контракта с российским клубом заканчивается. По информации источника, футболист уже согласовал условия своего соглашения со шведским клубом.

Переговоры перешли в активную стадию в начале этого года. Клуб сделал Бергу конкретные предложения, а недавно швед ответил согласием.

В текущем сезоне форвард выходил на поле в составе "быков" в 15 матчах Российской Премьер-Лиги. В его активе 9 голов и 2 результативные передачи.