"Марсель" представил Сампаоли. Тренер выглядел грустным (фото)

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"Марсель" представил Сампаоли. Тренер выглядел грустным (фото)

Пресс-служба "Марселя" провела презентацию нового главного тренера команды Хорхе Сампаоли.

Аргентинский специалист выглядел довольно грустным, когда фотографировался с клубной футболкой. Наставник подписал с французским клубом контракт до лета 2023 года.

60-летний Сампаоли ранее тренировал "Алумни", "Бельграно", "Апрендичес Касиденсес", "Хуан Аурич", "Спорт Бойз", "Коронель Болоньеси", "Спортинг Кристал", "О'Хиггинс", "Эмелек", "Универсидад де Чили", сборную Чили, "Севилью", сборную Аргентины, "Сантос" и "Атлетико Минейро". Трехкратный чемпион Чили, обладатель Кубка Америки.

Не пропустите: "Марсель" вылетел из Кубка Франции от клуба 4-го дивизиона. | http://soccernews.ru
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