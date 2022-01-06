Марсело высказался об игре за "Реал Мадрид"

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Марсело высказался об игре за "Реал Мадрид"Фото: инстаграм Марсело/Автор неизвестен

Бразильский капитан мадридского "Реала" Марсело поделился мнением об игре за королевский клуб после победы над "Алькояно" (3:1) в матче 1/16 финала Кубка Короля.

"Я всегда полностью выкладывался ради клуба и буду продолжать делать это до конца моего контракта. 

Я многим обязан этой футболке. Если я буду играть меньше или больше, это не имеет значения: у меня уже есть написанная история в клуба, успешная карьера и я буду продолжать отдавать всего себя "Мадриду" без остатка", - сказал бразилец.

Контракт Марсело с королевским клубом рассчитан до конца нынешнего сезона.

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