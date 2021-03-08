Массажист Кокорина рассказал, почему форвард постоянно травмировался в "Спартаке"
Сергей Колесников, массажист нападающего итальянской "Фиорентины" Александра Кокорина, назвал причину частых травм форварда в московском "Спартаке".
"Кокорин в "Сочи" играл по 90 минут, без замен! Играл просто блистательно. Вообще не думали, что травмы бывают. Но тут от доктора многое зависит. Как распределяет обязанности. В «Спартаке» массажист никакой роли не играет, у них все на физиотерапевте. Который все делает электричеством. А я думаю, это не очень хорошо!
Вот посмотрите: пришел Урунов. Травма за травмой. Потом Кокорин — та же история. Я еще в Москву не приехал, а Саша уже дернул икроножную мышцу. Неправильно посмотрели на УЗИ, не сделали укол. Начал тренироваться — вроде все в порядке. УЗИ не показывает проблем. Обычный недосмотр. Все! Выпустили в общую группу — и дорвался", - приводит слова Колесникова "Спорт-Экспресс".
Напомним, что Кокорин перешел в "Спартак" летом 2020 года из петербургского "Зенита" на правах свободного агента. В составе московского клуб он провел 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. В феврале 2021 года "Спартак" продал 29-летнего Кокорина в "Фиорентину" за 4,5 миллиона евро.
Не пропустите: В "Фиорентине" прокомментировали травму Кокорина. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
"Спартак" может пригласить Лучано Спаллетти
-
Новый президент "Барселоны" постарается подписать Алабу
-
В чемпионате Бельгии нашелся "новый Крауч": Пол Онуачу готовится к переходу в ТОП-клуб и даже борется за Золотую Бутсу
-
"Локомотив" разгромил тульский "Арсенал" в матче РПЛ
-
"Зенит" забыл взять игровую форму на матч с "Рубином"
Лента новостей
-
Смолов рассказал, кому он посвятил гол в ворота тульского "Арсенала"
-
Ювентус - Порту: где смотреть матч Лиги чемпионов
-
"Спартак" может пригласить Лучано Спаллетти
-
1
Гвардиола отреагировал на победу Лапорты на выборах президента "Барселоны"
-
"Рубин" теряет Мусаева. Игрока увезли с поля в крови (фото)
-
В РФС наняли североирландского арбитра
-
Феерия "Динамо", скандальная победа "Шахтера", очередной успех "Зари": все результаты 17-го тура чемпионата Украины
-
Массажист Кокорина рассказал, почему форвард постоянно травмировался в "Спартаке"
-
Лапорта назвал имя нового спортивного директора "Барселоны"
-
"Наполи" лишился основного защитника на длительный срок
-
1
Квартиры нет, а он купил Ferrari: массажист Кокорина рассказал об удивительной покупке российского футболиста
-
Новый президент "Барселоны" постарается подписать Алабу
-
В чемпионате Бельгии нашелся "новый Крауч": Пол Онуачу готовится к переходу в ТОП-клуб и даже борется за Золотую Бутсу
-
"Локомотив" разгромил тульский "Арсенал" в матче РПЛ
-
"Зенит" забыл взять игровую форму на матч с "Рубином"
-
В РФС дали оценку спорному моменту из матча "Спартак" - "Рубин"
-
Директор "Реала" раскритиковал судейство в матче с "Атлетико"
-
Федун ярко высказался об игре Соболева
-
Бывший сотрудник "Зенита" рассказал, кого клуб мог купить вместо Малкома
-
Основной хавбек "Баварии" отказался продлевать контракт с клубом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17