Массажист Кокорина рассказал, почему форвард постоянно травмировался в "Спартаке"

Сергей Колесников, массажист нападающего итальянской "Фиорентины" Александра Кокорина, назвал причину частых травм форварда в московском "Спартаке".

"Кокорин в "Сочи" играл по 90 минут, без замен! Играл просто блистательно. Вообще не думали, что травмы бывают. Но тут от доктора многое зависит. Как распределяет обязанности. В «Спартаке» массажист никакой роли не играет, у них все на физиотерапевте. Который все делает электричеством. А я думаю, это не очень хорошо!

Вот посмотрите: пришел Урунов. Травма за травмой. Потом Кокорин — та же история. Я еще в Москву не приехал, а Саша уже дернул икроножную мышцу. Неправильно посмотрели на УЗИ, не сделали укол. Начал тренироваться — вроде все в порядке. УЗИ не показывает проблем. Обычный недосмотр. Все! Выпустили в общую группу — и дорвался", - приводит слова Колесникова "Спорт-Экспресс".

Напомним, что Кокорин перешел в "Спартак" летом 2020 года из петербургского "Зенита" на правах свободного агента. В составе московского клуб он провел 10 матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал две результативные передачи. В феврале 2021 года "Спартак" продал 29-летнего Кокорина в "Фиорентину" за 4,5 миллиона евро.

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