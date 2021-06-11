Маунт лестно высказался о Модриче

Фото: инстаграм Маунта/Автор неизвестен

Полузащитник сборной Англии и "Челси" Мейсон Маунт поделился ожиданиями от матча чемпионата Европы-2020 против Хорватии и лестно высказался про капитана хорватов Луку Модрича.

"После финала Лиги чемпионов основное внимание было уделено Евро и тому, где мы сейчас находимся. Я очень рад воскресному матчу. Играя за свою страну, вы должны отдать все и показать, что вы можете сделать шаг вперед, когда наступает нужный момент. Никогда не знаешь, что может случиться. Мы все готовы.

Модрич всегда был игроком, на которого я равнялся с тех пор, как он играл за "Тоттенхэм". Я довольно внимательно наблюдал за ним в детстве. Играть против него в полуфинале Лиги чемпионов было странно, потому что я так много наблюдал за ним, что знал его ходы и знал, что он собирается делать", — приводит слова Маунта BBC Sport.

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