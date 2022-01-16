Майка Ричардс высказался о Бруну Фернандеше после его дубля в ворота "Астон Виллы"

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Майка Ричардс высказался о Бруну Фернандеше после его дубля в ворота "Астон Виллы"

Фото: инстаграм Бруну\Автор неизвестен

Экс-футболист "Манчестер Сити" Майка Ричардс поделился мнением об игре португальского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеша в матче 22-го тура АПЛ против "Астон Виллы" (2:2), где хавбек забил два гола.

"Это был Бруну из прошлого сезона. Он действительно сыграл почти так же, как в своих лучших матчах.

Он диктовал ход игры. Он видел все, что происходит на поле, всегда смотрел вперед и организовывал игру команды. Ему немного повезло с первым голом, но если ты не бьешь, то и не забьешь.

Пока все говорили о Роналду, Бруну взял игру на себя и был главным человеком в "Юнайтед".

Сложно сказать, лучше ли Бруну играет без Роналду, но он берет на себя большую ответственность, когда Криштиану нет на поле. В этом вся разница.

И мы хотим видеть именно такую игру. Он умелый футболист. Если посмотреть на его участие в голах команды – он более чем хорош, хотя говорят, что он для "Юнайтед" недостаточно хорош", – сказал Ричардс.

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