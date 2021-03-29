Мбаппе мог перейти в дортмундскую "Боруссию" в 2016 году
Фото твиттер Opta
Бывший скаут дортмундской "Боруссии" Свен Мислинтат рассказал о несостоявшемся переходе в немецкий клуб форварда Килиана Мбаппе.
По его словам, "шмели" боролись за француза в 2016 году, когда он ещё выступал за "Монако".
"Жаль, что мы не смогли заполучить Килиана. В определённый момент он мог перейти к нам бесплатно, но претендентов на Мбаппе хватало. У нас не было шансов опередить всех конкурентов. Если бы тогда нам удалось бесплатно подписать Мбаппе, это была бы невероятная сделка", - цитирует Мислинтата Kicker.
В итоге Мбаппе в 2017 году стал игроком ПСЖ. Суммарно парижане заплатили за аренду и выкуп нападающего 180 миллионов евро.
С тех пор звёздный футболист забил 120 голов и сделал 59 ассистов в 160 матчах.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20