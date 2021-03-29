Мбаппе мог перейти в дортмундскую "Боруссию" в 2016 году

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Бывший скаут дортмундской "Боруссии" Свен Мислинтат рассказал о несостоявшемся переходе в немецкий клуб форварда Килиана Мбаппе.

По его словам, "шмели" боролись за француза в 2016 году, когда он ещё выступал за "Монако".

"Жаль, что мы не смогли заполучить Килиана. В определённый момент он мог перейти к нам бесплатно, но претендентов на Мбаппе хватало. У нас не было шансов опередить всех конкурентов. Если бы тогда нам удалось бесплатно подписать Мбаппе, это была бы невероятная сделка", - цитирует Мислинтата Kicker.

В итоге Мбаппе в 2017 году стал игроком ПСЖ. Суммарно парижане заплатили за аренду и выкуп нападающего 180 миллионов евро.

С тех пор звёздный футболист забил 120 голов и сделал 59 ассистов в 160 матчах.

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