Мбаппе может покинуть ПСЖ из-за Неймара
СМИ узнали, почему нападающий Килиан Мбаппе склоняется к уходу из ПСЖ.
Как сообщает Marca, 22-летний француз хочет быть главной звездой своей команды. Учитывая наличие в составе парижан Неймара, у него нет ощущения своей особенности.
В связи с этим звёздный форвард всерьёз рассматривает вариант с переходом в мадридский "Реал".
ПСЖ, в свою очередь, пытается продлить с Мбаппе контракт, истекающий в июне 2022 года. Клуб готов платить ему столько же, сколько и Неймару.
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|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
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|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
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|20
|14