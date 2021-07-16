Мбаппе может покинуть ПСЖ из-за Неймара

Фото инстаграм Килиана Мбаппе

СМИ узнали, почему нападающий Килиан Мбаппе склоняется к уходу из ПСЖ.

Как сообщает Marca, 22-летний француз хочет быть главной звездой своей команды. Учитывая наличие в составе парижан Неймара, у него нет ощущения своей особенности.

В связи с этим звёздный форвард всерьёз рассматривает вариант с переходом в мадридский "Реал".

ПСЖ, в свою очередь, пытается продлить с Мбаппе контракт, истекающий в июне 2022 года. Клуб готов платить ему столько же, сколько и Неймару.

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