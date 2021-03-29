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Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе отказался от участия в Олимпийских играх, сообщает Le Parisien.

По сведениям издания, футболист принял решение не играть на Олимпиаде из-за плотного расписания матчей, так как летом он хочет сыграть за сборную Франции на чемпионате Европы.

Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года, футбольный турнир Олимпиады состоится с 21 июля по 7 августа того же года.

В нынешнем сезоне 22-летний Мбаппе провел за ПСЖ 36 матчей во всех турнирах, забил 30 голов и отдал девять результативных передач.

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