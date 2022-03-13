Мбаппе подписал контракт с "Реалом" еще 2 месяца назад

Фото: инстаграм Килиана Мбаппе\Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским "Реалом" еще 30 января, сообщает журналист Marca Рамон Альварес в своем твиттере.

По сведениям источника, на встрече интересы футболиста представлял его юрист, а от "Реала" присутствовали генеральный директор и вице-президент клуба по экономическим вопросам. Таким образом, летом форвард перейдет в королевский клуб бесплатно, так как его контракт с ПСЖ завершается через 3,5 месяца.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 35 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 17 результативных передач.

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