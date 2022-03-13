Мбаппе подписал контракт с "Реалом" еще 2 месяца назад
Фото: инстаграм Килиана Мбаппе\Автор неизвестен
Нападающий "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе подписал контракт с мадридским "Реалом" еще 30 января, сообщает журналист Marca Рамон Альварес в своем твиттере.
По сведениям источника, на встрече интересы футболиста представлял его юрист, а от "Реала" присутствовали генеральный директор и вице-президент клуба по экономическим вопросам. Таким образом, летом форвард перейдет в королевский клуб бесплатно, так как его контракт с ПСЖ завершается через 3,5 месяца.
В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 35 матчей во всех турнирах, забил 25 голов и отдал 17 результативных передач.
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|М
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|20
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14