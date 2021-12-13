Мбаппе повторил достижение Ибрагимовича и Кавани

Теги псжкилиан мбаппеэдинсон кавани златан ибрагимовичстатистика

Мбаппе повторил достижение Ибрагимовича и Кавани

Фото твиттер ПСЖ

Форвард Килиан Мбаппе достиг отметки в 100 забитых мячей в составе ПСЖ в Лиге 1.

22-летний француз стал третьим футболистом в истории клуба, которому это удалось, сообщает Gracenote Live.

Мбаппе повторил достижение Эдинсона Кавани (138) и Златана Ибрагимовича (113).

Нападающий выступает за ПСЖ с 2017 года. Его контракт с парижанами истекает следующим летом.

Не пропустите: Анри высказался о сравнениях Мбаппе с ним. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Фанаты "Барселоны" предъявили претензии Лапорте после матча с "Осасуной"

Фанаты "Барселоны" предъявили претензии Лапорте после матча с "Осасуной"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов