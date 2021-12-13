Мбаппе повторил достижение Ибрагимовича и Кавани

Фото твиттер ПСЖ

Форвард Килиан Мбаппе достиг отметки в 100 забитых мячей в составе ПСЖ в Лиге 1.

22-летний француз стал третьим футболистом в истории клуба, которому это удалось, сообщает Gracenote Live.

Мбаппе повторил достижение Эдинсона Кавани (138) и Златана Ибрагимовича (113).

Нападающий выступает за ПСЖ с 2017 года. Его контракт с парижанами истекает следующим летом.

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