Мбаппе стал рекордсменом сборной Франции
Фото твиттер Opta
Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе в очередной раз переписал историю сборной Франции.
Он достиг отметки в 40 сыгранных матчей в составе "трёхцветных" в возрасте 22 лет и 3 месяцев.
Как сообщает Opta, ранее ни одному футболисту не удавалось так рано провести столько игр за французскую сборную.
Мбаппе дебютировал за национальную команду в марте 2017 года, он забил 16 голов и сделал 13 ассистов.
Не пропустите: Зеленский отреагировал на ничью сборной Украины с Францией. | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Возвращение Неймара, настоящие долги "Барсы", конфликт с Месси: что сказал Абидаль в откровенном интервью The Telegraph?
-
Соболев - лучший игрок РПЛ в марте
-
РПЛ назвала лучшего тренера марта
-
Фати рискует пропустить остаток сезона
-
Дзюба вышел на второе место среди лучших бомбардиров в истории сборной России
Лента новостей
-
Фонсека может сменить Семака в "Зените"
-
Возвращение Неймара, настоящие долги "Барсы", конфликт с Месси: что сказал Абидаль в откровенном интервью The Telegraph?
-
Сборная Мальты забила в пяти матчах подряд
-
Соболев - лучший игрок РПЛ в марте
-
Зинченко установил рекорд сборной Украины
-
"Бавария" нацелилась на форварда "Шальке"
-
РПЛ назвала лучшего тренера марта
-
Фати рискует пропустить остаток сезона
-
Йоахим Лёв может продолжить карьеру в Турции
-
Черчесов провёл 50-й матч на посту главного тренера сборной России. Это второй результат в истории
-
Сборная России прилетела обратно в Сочи
-
Мбаппе стал рекордсменом сборной Франции
-
Марио Фернандес травмировал колено в матче с Мальтой
-
Модрич повторил рекорд Срны в сборной Хорватии
-
Тренер сборной Мальты прокомментировал поражение от России
-
Зеленский отреагировал на ничью сборной Украины с Францией
-
Дзюба вышел на второе место среди лучших бомбардиров в истории сборной России
-
Главные новости дня: 24 марта
-
Черчесов прокомментировал победу над Мальтой
-
Успехи России, Бельгии и Португалии, Украина отбирает очки у Франции: все результаты отбора ЧМ-2022 24 марта
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13