Мбаппе стал рекордсменом сборной Франции

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Форвард ПСЖ Килиан Мбаппе в очередной раз переписал историю сборной Франции.

Он достиг отметки в 40 сыгранных матчей в составе "трёхцветных" в возрасте 22 лет и 3 месяцев.

Как сообщает Opta, ранее ни одному футболисту не удавалось так рано провести столько игр за французскую сборную.

Мбаппе дебютировал за национальную команду в марте 2017 года, он забил 16 голов и сделал 13 ассистов.

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