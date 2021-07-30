"Меня просто убило". Экс-тренер "Ротора" Хацкевич назвал самое главное разочарование в РПЛ
Фото: твиттер "Ротора"/Автор неизвестен
Бывший главный тренер волгоградского "Ротора" Александр Хацкевич рассказал, что его разочаровало поведение российских футболистов, которые во всех слушаются своих агентов.
"Меня просто убило, что некоторые футболисты в России не имеют своего мнения и делают то, что им говорят агенты. В "Роторе" есть игроки с внутренним стержнем и профессиональным отношением к работе, но хватает и тех, кто знает: как бы ни сложилась их судьба в "Роторе", они все равно останутся на неплохом уровне с неплохой зарплатой. Именно спортивных амбиций у них нет. В Украине я с такими футболистами и такими агентами не сталкивался", - приводит слова Хацкевича "Матч ТВ".
Напомним, что Хацкевич тренировал "Ротор" с 2019 по 2021 годы.
Не пропустите: Экс-жена Мамаева недовольна размером алиментов Павла. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
"Эвертон" готов продать Хамеса
-
Дзюба обратился к болельщикам после начала сезона
-
"Барселона" договорилась о продаже Брэйтуэйта в АПЛ
-
"Аталанта" согласовала трансфер итальянского таланта
-
Переход Педро Роши в "Гремио" под угрозой срыва
-
"Ливерпуль" отказывается платить требуемую сумму за Нойхауса
-
"Краснодар" может перехватить трансферную цель "Спартака"
-
Божович назвал конкурентов "Зенита" в РПЛ
-
Конте может отказаться от тренерской работы на следующий сезон
-
Жена Зинченко удивила фанатов новым образом (фото)
-
"Манчестер Юнайтед" показал гостевую форму на новый сезон (видео)
-
Легенда "Реала" ярко высказался об Азаре
-
Переход Гризманна в "Атлетико" маловероятен
-
"Эвертон" интересуется одним из героев Евро-2020
-
Футболист из Никарагуа впервые будет играть в России. Он перешел в "Велес"
-
1
"Меня просто убило". Экс-тренер "Ротора" Хацкевич назвал самое главное разочарование в РПЛ
-
Ван Дейк высказался о возвращении на поле спустя девять месяцев
-
"Вест Хэм" нацелился на защитника сборной Украины
-
Экс-жена Мамаева недовольна размером алиментов Павла
-
Триппьер хочет перейти в "Манчестер Юнайтед"