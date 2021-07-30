"Меня просто убило". Экс-тренер "Ротора" Хацкевич назвал самое главное разочарование в РПЛ

1 Теги ротор волгоградалександр хацкевич

"Меня просто убило". Экс-тренер "Ротора" Хацкевич назвал самое главное разочарование в РПЛ

Фото: твиттер "Ротора"/Автор неизвестен

Бывший главный тренер волгоградского "Ротора" Александр Хацкевич рассказал, что его разочаровало поведение российских футболистов, которые во всех слушаются своих агентов.

"Меня просто убило, что некоторые футболисты в России не имеют своего мнения и делают то, что им говорят агенты. В "Роторе" есть игроки с внутренним стержнем и профессиональным отношением к работе, но хватает и тех, кто знает: как бы ни сложилась их судьба в "Роторе", они все равно останутся на неплохом уровне с неплохой зарплатой. Именно спортивных амбиций у них нет. В Украине я с такими футболистами и такими агентами не сталкивался", - приводит слова Хацкевича "Матч ТВ".

Напомним, что Хацкевич тренировал "Ротор" с 2019 по 2021 годы.

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