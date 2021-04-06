Мэр Вальядолида - об удалении в матче с "Барселоной": "Настоящее ограбление. Немыслимый позор"

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Мэр Вальядолида - об удалении в матче с "Барселоной": "Настоящее ограбление. Немыслимый позор"

Фото твиттер Оскара Пуэнте

Мэр Вальядолида Оскар Пуэнте жёстко раскритиковал судейство в матче 29-го тура Примеры между "Барселоной" и "Вальядолидом".

Поводом для недовольства градоначальника стал момент с удалением Оскара Плано на 79-й минуте встречи.

"Настоящее ограбление. Немыслимый позор", - оценил эпизод с красной карточкой Пуэнте.

В итоге "Барса" в большинстве дожала соперника, забив на 90-й минуте. Игру судил Сантьяго Хайме Латре.

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