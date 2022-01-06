Мертенс ведёт переговоры о возвращении в голландский топ-клуб

Фото твиттер Дриса Мертенса

Нападающий "Наполи" Дрис Мертенс может вернуться в ПСВ, утверждает Le Bombe Di Vlad.

По информации источника, стороны обсуждают возможный переход 34-летнего футболиста в клуб из Эйндховена.

Бельгиец, вероятно, летом станет свободным агентом, поскольку "Наполи" до сих пор не предложил ему новый контракт.

Мертенс уже выступал за ПСВ с 2011 по 2013 год.

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