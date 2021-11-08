Месси хочет, чтобы один из лидеров "Барселоны" перешел в ПСЖ

Фото: инстаграм Альбы/Автор неизвестен

Испанский левый защитник "Барселоны" Жорди Альба может сменить клубную прописку.

Как сообщает издание El Nacional, сине-гранатовые хотят, чтобы испанец дал свое согласие на серьезное снижение зарплаты.

По информации источника, защитник уже пошел на некоторые уступки в нынешнем сезоне, однако не намерен делать это на постоянной основе.

Отмечается, что ситуацией следит ПСЖ. Лео Месси лично хочет воссоединения с испанским футболистом.

Текущее соглашение Альбы с сине-гранатовыми рассчитано до лета 2024 года.

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