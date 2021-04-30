Месси лидирует в топ-5 лигах Европы по голевым действиям в 2021 году

Фото твиттер "Барселоны"

С начала 2021 календарного года форвард "Барселоны" Лионель Месси поучаствовал в 27 голах своей команды в рамках Примеры.

Звёздный футболист забил 19 мячей и сделал 8 ассистов в матчах чемпионата Испании за последние четыре месяца.

Как сообщает Opta, это лучший результат в топ-5 европейских лигах за указанный период.

Всего в текущем сезоне 33-летний Месси отличился 34 голами и 14 результативными передачами в 43 играх.

Не пропустите: Отец Месси сказал Лапорте, что нужно сделать "Барсе" для сохранения аргентинца. | http://soccernews.ru