Месси может побить четыре рекорда в этом году

Теги барселоналионель месси

Месси может побить четыре рекорда в этом году

Капитан "Барселоны" Лионель Месси близок к обновлению сразу четырёх различных рекордов.

1) По числу матчей за "сине-гранатовых" во всех турнирах: сейчас в активе аргентинца 764 игры, а у рекордсмена Хави - 767.

2) Больше всего трофеев с одной командой: 33-летний форвард уже завоевал с "блауграной" 34 титула, но у Райана Гиггза 36 кубков в составе "Манчестер Юнайтед".

3) По числу наград лучшему бомбардиру в одной лиге: на сегодняшний день Месси делит рекорд с Гердом Мюллером - по 7 у каждого.

4) Больше всего лет в "Барселоне": чтобы превзойти достижение Хави и Карлеса Решака (17 лет), нападающему достаточно не уйти из клуба летом.

Не пропустите: Пользователи Soccernews считают, что Месси останется в "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 5 марта

Главные новости дня: 5 марта

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов