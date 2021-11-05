Месси не сыграет с "Бордо"

Теги псжбордолионель месситравмы

Месси не сыграет с "Бордо"

Фото инстаграм Лионеля Месси

Форвард ПСЖ Лионель Месси не поможет своей команде в матче 13-го тура французской Лиги 1 против "Бордо".

Клубная пресс-служба парижан сообщает, что звёздный футболист пропустит ближайшую игру, поскольку его беспокоят боли в колене и задней поверхности бедра.

34-летний Месси забил 3 гола в 8 встречах текущего сезона. По разным причинам аргентинец пропустил 9 игр ПСЖ во всех турнирах.

Матч "Бордо" с лидером чемпионата Франции состоится в субботу, 6 ноября, в 23:00 по московскому времени.

Не пропустите: СМИ узнали реальный диагноз Месси. С его коленом всё в порядке. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Месси сообщили о выигрыше "Золотого мяча"

Месси сообщили о выигрыше "Золотого мяча"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов