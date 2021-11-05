Месси не сыграет с "Бордо"

Фото инстаграм Лионеля Месси

Форвард ПСЖ Лионель Месси не поможет своей команде в матче 13-го тура французской Лиги 1 против "Бордо".

Клубная пресс-служба парижан сообщает, что звёздный футболист пропустит ближайшую игру, поскольку его беспокоят боли в колене и задней поверхности бедра.

34-летний Месси забил 3 гола в 8 встречах текущего сезона. По разным причинам аргентинец пропустил 9 игр ПСЖ во всех турнирах.

Матч "Бордо" с лидером чемпионата Франции состоится в субботу, 6 ноября, в 23:00 по московскому времени.

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