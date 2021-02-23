Месси подешевел больше всех в новом рейтинге от KPMG

Нидерландская аудиторская компания KPMG опубликовала рейтинг из 50 самых дорогих футболистов мира.

Первое место занимает нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе, чья стоимость оценивается в 185 миллионов евро. Второе место занимает нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн (125), третье - его соотечественник форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг (125).

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси подешевел больше всех в рейтинге - на 27 миллионов евро и теперь стоит 74,5 млн и занимает 34-е место. Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в топ-50 не попал.

Топ-10 самых дорогих футболистов в мире по версии KPMG выглядит так:

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 185 миллионов евро

2-3. Харри Кейн ("Тоттенхэм") - 125

2-3. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") - 125

4. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) - 118

5-7. Неймар (ПСЖ) - 115

5-7. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 115

5-7. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед") - 115

8. Кевин де Брейне ("Манчестер Сити") - 114

9. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль") - 111

10. Садио Мане ("Ливерпуль") - 110.

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