Месси подешевел больше всех в новом рейтинге от KPMG

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Месси подешевел больше всех в новом рейтинге от KPMG

Нидерландская аудиторская компания KPMG опубликовала рейтинг из 50 самых дорогих футболистов мира.

Первое место занимает нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Франции Килиан Мбаппе, чья стоимость оценивается в 185 миллионов евро. Второе место занимает нападающий "Тоттенхэма" и сборной Англии Харри Кейн (125), третье - его соотечественник форвард "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг (125).

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси подешевел больше всех в рейтинге - на 27 миллионов евро и теперь стоит 74,5 млн и занимает 34-е место. Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду в топ-50 не попал.

Топ-10 самых дорогих футболистов в мире по версии KPMG выглядит так:

1. Килиан Мбаппе (ПСЖ) - 185 миллионов евро
2-3. Харри Кейн ("Тоттенхэм") - 125
2-3. Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити") - 125
4. Джейдон Санчо ("Боруссия" Дортмунд) - 118
5-7. Неймар (ПСЖ) - 115
5-7. Мохамед Салах ("Ливерпуль") - 115
5-7. Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед") - 115
8. Кевин де Брейне ("Манчестер Сити") - 114
9. Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль") - 111
10. Садио Мане ("Ливерпуль") - 110.

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