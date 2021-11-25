Месси получил самую низкую оценку за матч с "Манчестер Сити" среди игроков атаки ПСЖ

2 Теги манчестер ситипсжлионель месси

Месси получил самую низкую оценку за матч с "Манчестер Сити" среди игроков атаки ПСЖФото: инстаграм Месси/Автор неизвестен

Знаменитое французское издание L’Equipe оценило футболистов "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен" за вчерашний матч между этими командами в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1).

Самую высокую оценку получил алжирский вингер английского клуба Рияд Марез – 8 из 10. Бернарду Силва получил 7 баллов.

Среди футболистов парижан самые выше всех оценили Преснеля Кимпембе и Маркиньоса – по 6 баллов.

Форварды ПСЖ Килиан Мбаппе и Неймар получили по 5 баллов за этот матч, а Лионель Месси всего 4.

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