Месси получил самую низкую оценку за матч с "Манчестер Сити" среди игроков атаки ПСЖ
Фото: инстаграм Месси/Автор неизвестен
Знаменитое французское издание L’Equipe оценило футболистов "Манчестер Сити" и "Пари Сен-Жермен" за вчерашний матч между этими командами в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов (2:1).
Самую высокую оценку получил алжирский вингер английского клуба Рияд Марез – 8 из 10. Бернарду Силва получил 7 баллов.
Среди футболистов парижан самые выше всех оценили Преснеля Кимпембе и Маркиньоса – по 6 баллов.
Форварды ПСЖ Килиан Мбаппе и Неймар получили по 5 баллов за этот матч, а Лионель Месси всего 4.
Также не пропустите: Зинченко опубликовал фото с Месси. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
1
Назван лучший гол недели в Лиге чемпионов (видео)
-
1
Источник: Педри не сыграет в этом году
-
У "Севильи" серьезные проблемы с травмами перед матчем с "Реалом"
-
Тьяго Силва готов остаться в "Челси"
-
1
"Барселона" начала переговоры о трансфере форварда "Базеля"
-
Эдерсон рассказал, на какой позиции начинал карьеру
-
Комбаров сравнил европейские выступления "Спартака" и "Зенита"
-
2
Месси получил самую низкую оценку за матч с "Манчестер Сити" среди игроков атаки ПСЖ
-
РФС опубликовал заявление о задержании экс-директора "Тамбова" Худякова
-
Зинченко опубликовал фото с Месси
-
Только два игрока провели 50-й матч в Лиге Чемпионов в более молодом возрасте, чем Мбаппе
-
"Барселона" начала переговоры с Гави о продлении контракта
-
Гарсия отреагировал на слухи об интересе со стороны "Манчестер Юнайтед"
-
2
Ван дер Ваарт: "Мне грустно от игры Месси. Ему не стыдно?"
-
1
"Зенит" поспорит с двумя клубами Серии А за Алексея Миранчука
-
1
Россия почти догнала Шотландию в таблице коэффициентов УЕФА
-
Впервые за 26 лет "Аякс" выиграл 5 стартовых матчей в группе ЛЧ
-
"Спартак" повторил достижение 11-летней давности
-
Стерлинг поднялся на третье место в списке лучших бомбардиров Лиги Чемпионов среди англичан
-
Джеко забил юбилейный гол в еврокубках
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13