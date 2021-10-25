Месси повторил личный антирекорд 16-летней давности

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Месси повторил личный антирекорд 16-летней давности

Фото твиттер ПСЖ

Форвард ПСЖ Лионель Месси не сумел забить в четырёх первых для себя матчах французской Лиги 1.

Как сообщает Stats Foot, подобное произошло в карьере звёздного футболиста впервые за 16 лет.

В сезоне 2005/2006 аргентинец отличился только в шестой игре испанской Ла Лиги.

Стоит отметить, что в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов Месси более успешен - 3 гола в 3 матчах.

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