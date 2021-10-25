Месси повторил личный антирекорд 16-летней давности
Фото твиттер ПСЖ
Форвард ПСЖ Лионель Месси не сумел забить в четырёх первых для себя матчах французской Лиги 1.
Как сообщает Stats Foot, подобное произошло в карьере звёздного футболиста впервые за 16 лет.
В сезоне 2005/2006 аргентинец отличился только в шестой игре испанской Ла Лиги.
Стоит отметить, что в текущем розыгрыше Лиги Чемпионов Месси более успешен - 3 гола в 3 матчах.
Не пропустите: Болельщики "Марселя" забрасывали Месси и Неймара мусором. Футболистов защищали щитами. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
Витория отказался отвечать на вопрос об увольнении из "Спартака"
-
Месси повторил личный антирекорд 16-летней давности
-
Семак высказался о рекордной победе "Зенита" над "Спартаком"
-
Салах стал лучшим африканским бомбардиром в истории АПЛ
-
Актёр Назаров посвятил стихотворение поражению "Спартака" от "Зенита"
-
Миранчук может в январе уйти в аренду из "Аталанты"
-
"Спартак" сделал заявление о будущем Руя Витории после рекордного разгрома от "Зенита"
-
Болельщики "Марселя" забрасывали Месси и Неймара мусором. Футболистов защищали щитами
-
Полицейские избили фанатов "Спартака" во время игры с "Зенитом"
-
1
Роналду прокомментировал разгром "Манчестер Юнайтед" от "Ливерпуля"
-
"Фратрия" жёстко отреагировала на позорное поражение "Спартака" от "Зенита"
-
Главные новости дня: 24 октября
-
Победа "Монако", осечки "Лиона" и ПСЖ: все результаты 11-го тура Лиги 1
-
Победа "Милана" и осечки других лидеров: все результаты 9-го тура Серии А
-
Фанаты "Барселоны" атаковали машину Кумана после поражения от "Реала"
-
Поражение от "Зенита" - самое крупное в истории "Спартака" в рамках чемпионата
-
Дубль Суареса помог "Атлетико" вырвать ничью в матче с "Реал Сосьедадом"
-
ПСЖ сыграл вничью с "Марселем"
-
"Интер" на последних минутах упустил победу над "Ювентусом"
-
Дзюба сравнялся с лучшим бомбардиром в истории чемпионата России
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13