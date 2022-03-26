Месси прервал 7-матчевую безголевую серию
Фото твиттер сборной Аргентины
Нападающий ПСЖ Лионель Месси смог забить впервые с 6 февраля.
Звёздный футболист установил окончательный счёт в матче квалификации ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Венесуэлы (3:0).
Таким образом, прервалась безголевая серия 34-летнего форварда из семи игр подряд.
Напомним, что в начале февраля Месси поразил ворота "Лилля" - тогда ПСЖ разгромил соперника со счётом 5:1.
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|Монпелье
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|Страсбур
|27
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|28
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|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
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|14
|Брест
|28
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|15
|Метц
|28
|34
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|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
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|18
|Ним
|28
|27
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|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13