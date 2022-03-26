Месси прервал 7-матчевую безголевую серию

Фото твиттер сборной Аргентины

Нападающий ПСЖ Лионель Месси смог забить впервые с 6 февраля.

Звёздный футболист установил окончательный счёт в матче квалификации ЧМ-2022 между сборными Аргентины и Венесуэлы (3:0).

Таким образом, прервалась безголевая серия 34-летнего форварда из семи игр подряд.

Напомним, что в начале февраля Месси поразил ворота "Лилля" - тогда ПСЖ разгромил соперника со счётом 5:1.

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