Месси признан лучшим спортсменом Америки

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Аргентинский нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси лучшим спортсменом в Северной и Южной Америке по итогам 2021 года по версии международная ассоциация спортивной прессы (AIPS).

В уходящем году Месси в составе сборной Аргентины завоевал Кубок Америки, став лучшим бомбардиром, ассистентом и игроком турнира.

Напомним, что минувшим летом 34-летний Месси перешел в ПСЖ из "Барселоны" на правах свободного агента. В ноябре аргентинец был признан лучшим футболистом года и получил "Золотой мяч" в седьмой раз в карьере.

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