Месси проводит 900-й матч в карьере

Капитан "Барселоны" Лионель Месси принимает участие в игре 1/2 финала Кубка Испании против "Севильи".

Как сообщает Mundo Deportivo, этот матч стал для 33-летнего аргентинца 900-м в карьере. Из них 758 в составе "Барселоны", 142 - за сборную Аргентины.

Отмечается, что против "Севильи" Месси проводит 41-ю игру, в которых он забил 37 голов и отдал 16 ассистов.

Месси всю свою карьеру проводит в "Барсе". В составе клуба он завоевал 34 трофея.

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