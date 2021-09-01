Месси сфотографировался с женой на фоне Эйфелевой башни

Фото: инстаграм Лионеля Месси/Автор неизвестен

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Лионель Месси сфотографировался со своей женой Антонеллой Рокуццо на фоне Эйфелевой башни.

Лионель и Антонелла состоят в отношениях с 2008 года. У них есть трое детей - Тьяго, Матео и Чиро. Пара поженилась в 2017 году.

Напомним, что 34-летний Месси перешел в ПСЖ в летнее трансферное окно из "Барселоны" на правах свободного агента. Форвард подписал с французским клубом контракт на два года.

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