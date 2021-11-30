Месси стал вторым самым возрастным обладателем "Золотого мяча"

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Месси стал вторым самым возрастным обладателем "Золотого мяча"

Фото твиттер ПСЖ

Нападающий ПСЖ Лионель Месси выиграл очередной "Золотой мяч" в возрасте 34 лет и 158 дней.

Это второй результат в истории футбола. Только англичанин Стэнли Мэтьюз становился обладателем награды, будучи старше (41 год и 321 день).

При этом аргентинский форвард превзошёл по данному показателю Льва Яшина (34 года и 56 дней).

Напомним, что для Месси этот "Золотой мяч" стал седьмым в карьере, что является рекордом.

Не пропустите: Месси высказался о возможном восьмом "Золотом мяче". | http://soccernews.ru
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