Месси стал вторым самым возрастным обладателем "Золотого мяча"
Фото твиттер ПСЖ
Нападающий ПСЖ Лионель Месси выиграл очередной "Золотой мяч" в возрасте 34 лет и 158 дней.
Это второй результат в истории футбола. Только англичанин Стэнли Мэтьюз становился обладателем награды, будучи старше (41 год и 321 день).
При этом аргентинский форвард превзошёл по данному показателю Льва Яшина (34 года и 56 дней).
Напомним, что для Месси этот "Золотой мяч" стал седьмым в карьере, что является рекордом.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13