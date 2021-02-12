Месси ударил локтем в лицо игрока "Севильи", но избежал наказания от арбитра

Капитан "Барселоны" Лионель Месси стал фигурантом спорного эпизода в первом полуфинальном матче Кубка Испании против "Севильи" (0:2).

В середине второго тайма у аргентинца произошла небольшая стычка с Хоаном Хорданом, который не дал звёздному оппоненту быстро разыграть штрафной удар.

В итоге Месси, пытаясь забрать мяч из рук соперника, ударил его локтем в лицо. Примечательно, что за произошедшее форварда "сине-гранатовых" не наказали даже жёлтой карточкой, а вот игрок "Севильи" по итогам эпизода предупреждение получил.

¿En serio no hay nada?

Entonces lo que se ve aquí⬇️.¿No es el codo de Messi y la cara de Jordán? pic.twitter.com/MuiTXq3uKv — Zztope (@Zztope5) February 11, 2021

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