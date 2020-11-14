Нападающий "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Мэйсон Гринвуд обвиняется в изнасиловании, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, футболист был задержан полицией, но вскоре его отпустили под залог. Форвард подозревается в изнасиловании, которое, возможно, произошло в октябре у него дома. В настоящее время расследование продолжается.

В нынешнем сезоне 19-летний Гринвуд провел за "Манчестер Юнайтед" восемь матчей во всех турнирах, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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