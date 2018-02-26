Мейте Родригес - подруга Алексиса Санчеса

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Мейте Родригес - подруга Алексиса СанчесаВ Чили внимательно следят за развитием событий в отношениях форварда английского "Манчестер Юнайтед" Алексиса Санчеса и его подруги Мейте Родригес. Внимание к паре приковано не только ввиду именитости самого футболиста, но и по причине того, что его девушка является также весьма заметной личностью у себя в стране. Мейте - актриса, снявшаяся уже в десятках кинолент и телесериалов.

Конечно же, оценить актерские качества подруги Санчеса в данном материале мы не сможем, а вот познакомиться с ней немного поближе попробуем.

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