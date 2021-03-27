Мхитарян и Ибрагимович включены в список лучших потенциально свободных агентов Серии А

Football Italia составила список лучших игроков Серии А, чьи контракты с клубами истекают в июне 2021 года.

"Аталанта" : Марко Спортиелло, Франческо Росси;

"Интер" : Данило Д'Амброзио, Александр Коларов, Эшли Янг, Андреа Раноккья, Даниэле Паделли;

"Ювентус" : Раду Драгусин, Джорджио Кьеллини, Джанлуиджи Буффон, Карло Пинсольо;

"Лацио" : Матео Мусаккио, Стефан Раду, Марко Пароло, Сенад Лулич, Джозеф Мари Минала, Марко Алия;

"Милан" : Джанлуиджи Доннарумма, Антонио Доннарумма, Златан Ибрагимович, Хакан Чалханоглу;

"Наполи" : Эльсеид Хюсай, Никола Максимович;

"Рома" : Генрих Мхитарян, Жуан Жезус, Бруно Перес, Антонио Миранте, Симоне Фарелли.