Мхитарян и Ибрагимович включены в список лучших потенциально свободных агентов Серии А
Football Italia составила список лучших игроков Серии А, чьи контракты с клубами истекают в июне 2021 года.
"Аталанта": Марко Спортиелло, Франческо Росси;
"Интер": Данило Д'Амброзио, Александр Коларов, Эшли Янг, Андреа Раноккья, Даниэле Паделли;
"Ювентус": Раду Драгусин, Джорджио Кьеллини, Джанлуиджи Буффон, Карло Пинсольо;
"Лацио": Матео Мусаккио, Стефан Раду, Марко Пароло, Сенад Лулич, Джозеф Мари Минала, Марко Алия;
"Милан": Джанлуиджи Доннарумма, Антонио Доннарумма, Златан Ибрагимович, Хакан Чалханоглу;
"Наполи": Эльсеид Хюсай, Никола Максимович;
"Рома": Генрих Мхитарян, Жуан Жезус, Бруно Перес, Антонио Миранте, Симоне Фарелли.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17