Мхитарян определился со своим будущим в "Роме"

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Мхитарян определился со своим будущим в "Роме"

Фото твиттер Генриха Мхитаряна

Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян решил уйти из римского клуба по окончании нынешнего сезона, пишет Il Tempo.

В контракте армянина есть опция продления контракта с "волками" на один год, но он не хочет её активировать из-за назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера.

Кроме того, в другой команде хавбеку могут увеличить зарплату. Сейчас он зарабатывает 3 миллиона евро в год + 1 миллион в виде бонусов. Его требования к новому клубу - соглашения на 2 года и оклад в размере 5 миллионов.

В текущем сезоне Мхитарян сыграл за "Рому" 44 матча, забил 13 голов и сделал 13 ассистов. Договор между сторонами истекает 30 июня. Рыночная стоимость игрока - 20 миллионов евро.

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