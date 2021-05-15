Мхитарян определился со своим будущим в "Роме"
Фото твиттер Генриха Мхитаряна
Полузащитник "Ромы" Генрих Мхитарян решил уйти из римского клуба по окончании нынешнего сезона, пишет Il Tempo.
В контракте армянина есть опция продления контракта с "волками" на один год, но он не хочет её активировать из-за назначения Жозе Моуринью на пост главного тренера.
Кроме того, в другой команде хавбеку могут увеличить зарплату. Сейчас он зарабатывает 3 миллиона евро в год + 1 миллион в виде бонусов. Его требования к новому клубу - соглашения на 2 года и оклад в размере 5 миллионов.
В текущем сезоне Мхитарян сыграл за "Рому" 44 матча, забил 13 голов и сделал 13 ассистов. Договор между сторонами истекает 30 июня. Рыночная стоимость игрока - 20 миллионов евро.
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