Мичела Персико - подруга Даниэле Ругани

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Мичела Персико - подруга Даниэле РуганиИтальянский защитник Даниэле Ругани в свои 23 года может похвастаться не только тем, что уже является игроком туринского "Ювентуса", но и своей подругой с идеальными формами Мичелой Персико, которая не могла не обратить на себя наше внимание.

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