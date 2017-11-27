Мичела Персико - подруга Даниэле Ругани

Итальянский защитник Даниэле Ругани в свои 23 года может похвастаться не только тем, что уже является игроком туринского "Ювентуса", но и своей подругой с идеальными формами Мичелой Персико, которая не могла не обратить на себя наше внимание.

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