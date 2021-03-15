"Милан" начал переговоры о трансфере бразильского таланта

"Милан" работает над приобретением нападающего "Сантоса" Кайо Жорже, сообщает ESPN.

По сведениям издания, "россонери" уже вступили в переговоры касательно трансфера 19-летнего футболиста.

Рыночная стоимость бразильца оценивается в 12 миллионов евро.

19-летний Жорже в прошлом сезоне забил 9 голов и сделал 1 ассист в 47 матчах в составе "Сантоса".

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