"Милан" нашёл замену Ибрагимовичу в "Торино"

"Милан" нацелился на нападающего "Торино" Андреа Белотти, сообщает Tuttosport.

По сведениям издания, капитан "быков" может стать заменой для 39-летнего Златана Ибрагимовича в составе "россонери".

У форварда в 2022 году истекает контракт с туринским клубом, и он пока отказывается его продлевать, поскольку хочет бороться за трофеи, а не за прописку в Серии А.

В этом сезоне Белотти сыграл за "Торино" 21 матч, забил 11 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.

Не пропустите: Райола блокирует продление контракта Доннаруммы с "Миланом". | http://soccernews.ru