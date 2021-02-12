"Милан" нашёл замену Ибрагимовичу в "Торино"
"Милан" нацелился на нападающего "Торино" Андреа Белотти, сообщает Tuttosport.
По сведениям издания, капитан "быков" может стать заменой для 39-летнего Златана Ибрагимовича в составе "россонери".
У форварда в 2022 году истекает контракт с туринским клубом, и он пока отказывается его продлевать, поскольку хочет бороться за трофеи, а не за прописку в Серии А.
В этом сезоне Белотти сыграл за "Торино" 21 матч, забил 11 голов и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 40 миллионов евро.
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|5
|Рома
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|Милан
|27
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|26
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|Парма
|26
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|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
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|26
|17
|Дженоа
|26
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|26
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