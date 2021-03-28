"Милан" назвал приоритет для летнего трансфера

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"Милан" летом может рассчитывать на серьезный бюджет для трансферов. Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает, что руководство клуба выделит около 100 млн евро на покупки.

Это связано с экономией клуба во время зимнего трансферного окна. Ожидается, что итальянцы смогут заработать на попадании в Лигу Чемпионов и продаже футболистов.

Бюджет в 100 миллионов евро позволит "Милану" выкупить арендованного у "Челси" защитника Фикайо Томори. Покупка англичанина является приоритетной целью миланского клуба.

В текущем розыгрыше Серии А английский полузащитник сыграл 7 матчей за "россонери", но не смог отметится голевыми действиями.