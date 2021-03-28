"Милан" назвал приоритет для летнего трансфера

Теги фикайо томоримилан

"Милан" назвал приоритет для летнего трансфераФото: Твиттер @fikayotomori_ 
"Милан" летом может рассчитывать на серьезный бюджет для трансферов. Football Italia со ссылкой на La Gazzetta dello Sport сообщает, что руководство клуба выделит около 100 млн евро на покупки.

Это связано с экономией клуба во время зимнего трансферного окна. Ожидается, что итальянцы смогут заработать на попадании в Лигу Чемпионов и продаже футболистов.

Бюджет в 100 миллионов евро позволит "Милану" выкупить арендованного у "Челси" защитника Фикайо Томори. Покупка англичанина является приоритетной целью миланского клуба.

В текущем розыгрыше Серии А английский полузащитник сыграл 7 матчей за "россонери", но не смог отметится голевыми действиями.

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