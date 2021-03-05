"Милан" включился в борьбу за вингера "Реала"
"Милан" заинтересован в услугах полузащитника мадридского "Реала" Лукаса Васкеса, утверждает Cadena Cope.
По информации источника, "россонери" ищут усиление для правого фланга атаки, и 29-летний футболист является одним из вариантов.
В июне испанец, вероятно, станет свободным агентом, поэтому "Милан" сможет заполучить его бесплатно.
В текущем сезоне Васкес сыграл за "Реал" 27 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.
Ранее сообщалось об интересе к воспитаннику "бланкос" со стороны "Тоттенхэма", "Эвертона", "Наполи", "Севильи" и "Валенсии".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14