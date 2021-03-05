"Милан" включился в борьбу за вингера "Реала"

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"Милан" включился в борьбу за вингера "Реала"

"Милан" заинтересован в услугах полузащитника мадридского "Реала" Лукаса Васкеса, утверждает Cadena Cope.

По информации источника, "россонери" ищут усиление для правого фланга атаки, и 29-летний футболист является одним из вариантов.

В июне испанец, вероятно, станет свободным агентом, поэтому "Милан" сможет заполучить его бесплатно.

В текущем сезоне Васкес сыграл за "Реал" 27 матчей, забил 2 гола и сделал 6 ассистов. Его рыночная стоимость - 15 миллионов евро.

Ранее сообщалось об интересе к воспитаннику "бланкос" со стороны "Тоттенхэма", "Эвертона", "Наполи", "Севильи" и "Валенсии".

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