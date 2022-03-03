Милевский: "Реально, мы просто в бункере"

1 Теги артём милевскийукраина

Милевский: "Реально, мы просто в бункере"

Фото: инстаграм Артема Милевского/Автор  неизвестен

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артём Милевский сообщил, что в последнее время он постоянно прячется в паркинге, который используется в качестве бомбоубежища.

"Пытаюсь, как и все, просто спасаться, жить. Я в бомбоубежище, тут есть вода на всех. Мы просто хотим мира. Я играл в России, играл на Украине, играл в Бресте, в Беларуси. Мы просто хотим мира. Пожалуйста, оставьте нас живыми. Прекратите это всё. Реально, это уже затянулось настолько, что просто нельзя это комментировать. Не знаю, какие слова подобрать к тому, что сейчас происходит. Надеюсь, что всё решится и люди договорятся между собой. Реально, мы просто в бункере. Просто на паркинге сидим, как я не знаю кто", — сказал Милевский в видео в своем "инстаграме".

Напомним, что с 24 февраля на Украине введено военное положение. Это было сделано после начала Россией специальной операции на территории Украины.

Не пропустите: Мхитарян завершил карьеру в сборной Армении. http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Я недавно говорил с одним человеком. Всё идёт по плану. Главное - не высовываться. Осталось пару дней. А пока улыбаемся и машем, ребята.

Ответить

главное

Клопп, Артета и еще два наставника претендуют на приз лучшему тренеру АПЛ в феврале

Клопп, Артета и еще два наставника претендуют на приз лучшему тренеру АПЛ в феврале

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 21 56
2 Динамо Киев Динамо Киев 22 45
3 Заря Луганск Заря Луганск 22 43
4 Десна Чернигов Десна Чернигов 22 42
5 Александрия Александрия 22 37
6 Колос Ковалёвка Колос Ковалёвка 21 26
7 Мариуполь Мариуполь 21 25
8 Dnipro-1 Dnipro-1 21 22
9 Львов Львов 22 20
10 Ворскла Ворскла 22 20
11 Олимпик Донецк Олимпик Донецк 22 18
12 Карпаты Львов Карпаты Львов 22 13
Полная таблица

топ-5 тегов