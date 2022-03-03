Милевский: "Реально, мы просто в бункере"

Фото: инстаграм Артема Милевского/Автор неизвестен

Бывший нападающий киевского "Динамо" и сборной Украины Артём Милевский сообщил, что в последнее время он постоянно прячется в паркинге, который используется в качестве бомбоубежища.

"Пытаюсь, как и все, просто спасаться, жить. Я в бомбоубежище, тут есть вода на всех. Мы просто хотим мира. Я играл в России, играл на Украине, играл в Бресте, в Беларуси. Мы просто хотим мира. Пожалуйста, оставьте нас живыми. Прекратите это всё. Реально, это уже затянулось настолько, что просто нельзя это комментировать. Не знаю, какие слова подобрать к тому, что сейчас происходит. Надеюсь, что всё решится и люди договорятся между собой. Реально, мы просто в бункере. Просто на паркинге сидим, как я не знаю кто", — сказал Милевский в видео в своем "инстаграме".

Напомним, что с 24 февраля на Украине введено военное положение. Это было сделано после начала Россией специальной операции на территории Украины.

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