Милое фото Месси с женой на отдыхе

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси продолжает отдыхать после напряженного сезона.

Жена форварда Антонелла Рокуццо в своем Instagram опубликовала фотографию вместе с форвардом в море. На фото видно, что Месси сбрил бороду.

В минувшем сезоне 32-летний форвард провел за "Барселону" 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 51 гол и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2021 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет 150 миллионов евро.

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