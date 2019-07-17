Милое фото Месси с женой на отдыхе
Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси продолжает отдыхать после напряженного сезона.
Жена форварда Антонелла Рокуццо в своем Instagram опубликовала фотографию вместе с форвардом в море. На фото видно, что Месси сбрил бороду.
В минувшем сезоне 32-летний форвард провел за "Барселону" 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 51 гол и отдал 22 результативные передачи. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2021 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет 150 миллионов евро.
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