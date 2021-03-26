Мирзов высказался о возможном возвращении в "Спартак"

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Мирзов высказался о возможном возвращении в "Спартак"

Фото РИА Новости / Алексей Филиппов

Полузащитник Резиуан Мирзов ответил на вопрос о целесообразности своего возвращения в "Спартак" из аренды в "Химках".

"Мне бы хотелось вернуться, да, но на данный момент, смотря на то, как команда играет, по какой схеме играет, сейчас мне туда нет смысла идти. Но это не означает, что я не хочу вернуться и доказать что-то. У каждого, у кого что-то не получается, он хочет, чтобы получилось, а не опускать руки. Если ты руки опускаешь, на этом надо заканчивать.

Сейчас команда играет хорошо, по другой тактике, нападающие забивают по 10-12 мячей. Сейчас, конечно, скажут: "Какой Мирзов, который забил шесть мячей. Кто он такой вообще?". И, думаю, это правильно. Возвращаясь туда и играя по той схеме, которая сейчас, я думаю, что не буду показывать свои лучшие качества, потому что это не моё, честно говоря", - сказал 27-летний футболист.

В составе "Химок" Мирзов забил 6 голов и сделал 2 ассиста в 13 матчах. Его контракт со "Спартаком" рассчитан до июня 2022 года.

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