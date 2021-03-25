Модрич повторил рекорд Срны в сборной Хорватии

Фото твиттер Хорватского футбольного союза

Полузащитник мадридского "Реала" Лука Модрич провёл 134-й матч в составе сборной Хорватии.

Сообщается, что это повторение рекорда "шашечных" по числу игр, автором которого является Дарио Срна.

Модрич выступает за хорватскую сборную с марта 2006 года, в 134 встречах он забил 16 мячей и сделал 20 ассистов.

Срна защищал цвета национальной команды с 2002 по 2016 год, в его активе 22 гола и 29 результативных передач в 134 матчах.

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