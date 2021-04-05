"Монако" громит "Метц", "Лион" теряет очки, а ПСЖ проиграл "Лиллю" битву лидеров: все результаты 31-го тура Лиги 1

Фото: Твиттер @AS_Monaco

Подошел к концу 31-й тур французской Лиги 1. В центральном матче встретились два лидера чемпионата ПСЖ и "Лилль". Гости смогли забить довольно быстро и весь матч успешно сдерживали атаки парижан. Итоговая победа 1:0 позволила "Лиллю" вновь выйти на первое место и оторваться от ПСЖ на 3 очка. Осечкой конкурента воспользовался "Монако", который разгромил дома "Метц" со счетом 4:0 и теперь от второй строчки команду Головина отделяет только 1 балл. "Лион" мог оказаться в еще более выигрышной позиции, но не смог переиграть "Ланс" и довольствовался только ничьей 1:1. "Марсель" продолжил мучения "Дижона", который не может победить с конца декабря прошлого года (15 матчей без побед, причем 12 последних закончились поражениями), и обыграл его дома 2:0. Представляем все результаты 31-го тура Лиги 1.

Результаты тура:

"Монако" - "Метц" - 4:0

ПСЖ - "Лилль" - 0:1

"Ланс" - "Лион" - 1:1

"Анжер" - "Монпелье" - 1:1

"Реймс" - "Ренн" - 2:2

"Нант" - "Ницца" - 1:2

"Лорьян" - "Брест" - 1:0

"Бордо" - "Страсбур" - 2:3

"Ним" - "Сент-Этьен" - 0:2

"Марсель" - "Дижон" - 2:0

Турнирная таблица: "Лилль" (66), ПСЖ (63), "Монако" (62), "Лион" (61), "Ланс" (49), "Марсель" (48), "Ренн" (45), "Монпелье" (45), "Метц" (42), "Ницца" (42), "Анжер" (41), "Реймс" (39), "Страсбур" (36), "Бордо" (36), "Сент-Этьен" (36), Брест" (35), "Лорьян" (32), "Ним" (29), "Нант" (28), "Дижон" (15).