"Монако" громит "Метц", "Лион" теряет очки, а ПСЖ проиграл "Лиллю" битву лидеров: все результаты 31-го тура Лиги 1
Фото: Твиттер @AS_Monaco
Подошел к концу 31-й тур французской Лиги 1. В центральном матче встретились два лидера чемпионата ПСЖ и "Лилль". Гости смогли забить довольно быстро и весь матч успешно сдерживали атаки парижан. Итоговая победа 1:0 позволила "Лиллю" вновь выйти на первое место и оторваться от ПСЖ на 3 очка. Осечкой конкурента воспользовался "Монако", который разгромил дома "Метц" со счетом 4:0 и теперь от второй строчки команду Головина отделяет только 1 балл. "Лион" мог оказаться в еще более выигрышной позиции, но не смог переиграть "Ланс" и довольствовался только ничьей 1:1. "Марсель" продолжил мучения "Дижона", который не может победить с конца декабря прошлого года (15 матчей без побед, причем 12 последних закончились поражениями), и обыграл его дома 2:0. Представляем все результаты 31-го тура Лиги 1.
Результаты тура:
"Монако" - "Метц" - 4:0
ПСЖ - "Лилль" - 0:1
"Ланс" - "Лион" - 1:1
"Анжер" - "Монпелье" - 1:1
"Реймс" - "Ренн" - 2:2
"Нант" - "Ницца" - 1:2
"Лорьян" - "Брест" - 1:0
"Бордо" - "Страсбур" - 2:3
"Ним" - "Сент-Этьен" - 0:2
"Марсель" - "Дижон" - 2:0
Турнирная таблица: "Лилль" (66), ПСЖ (63), "Монако" (62), "Лион" (61), "Ланс" (49), "Марсель" (48), "Ренн" (45), "Монпелье" (45), "Метц" (42), "Ницца" (42), "Анжер" (41), "Реймс" (39), "Страсбур" (36), "Бордо" (36), "Сент-Этьен" (36), Брест" (35), "Лорьян" (32), "Ним" (29), "Нант" (28), "Дижон" (15).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13