"Монако" громит "Метц", "Лион" теряет очки, а ПСЖ проиграл "Лиллю" битву лидеров: все результаты 31-го тура Лиги 1

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"Монако" громит "Метц", "Лион" теряет очки, а ПСЖ проиграл "Лиллю" битву лидеров: все результаты 31-го тура Лиги 1Фото: Твиттер @AS_Monaco
Подошел к концу 31-й тур французской Лиги 1. В центральном матче встретились два лидера чемпионата ПСЖ и "Лилль". Гости смогли забить довольно быстро и весь матч успешно сдерживали атаки парижан. Итоговая победа 1:0 позволила "Лиллю" вновь выйти на первое место и оторваться от ПСЖ на 3 очка. Осечкой конкурента воспользовался "Монако", который разгромил дома "Метц" со счетом 4:0 и теперь от второй строчки команду Головина отделяет только 1 балл. "Лион" мог оказаться в еще более выигрышной позиции, но не смог переиграть "Ланс" и довольствовался только ничьей 1:1. "Марсель" продолжил мучения "Дижона", который не может победить с конца декабря прошлого года (15 матчей без побед, причем 12 последних закончились поражениями), и обыграл его дома 2:0. Представляем все результаты 31-го тура Лиги 1.

Результаты тура:

"Монако" - "Метц" - 4:0
ПСЖ - "Лилль" - 0:1
"Ланс" - "Лион" - 1:1
"Анжер" - "Монпелье" - 1:1
"Реймс" - "Ренн" - 2:2
"Нант" - "Ницца" - 1:2
"Лорьян" - "Брест" - 1:0
"Бордо" - "Страсбур" - 2:3
"Ним" - "Сент-Этьен" - 0:2
"Марсель" - "Дижон" - 2:0

Турнирная таблица: "Лилль" (66), ПСЖ (63), "Монако" (62), "Лион" (61), "Ланс" (49), "Марсель" (48), "Ренн" (45), "Монпелье" (45), "Метц" (42), "Ницца" (42), "Анжер" (41), "Реймс" (39), "Страсбур" (36), "Бордо" (36), "Сент-Этьен" (36), Брест" (35), "Лорьян" (32), "Ним" (29), "Нант" (28), "Дижон" (15).

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
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